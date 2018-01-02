- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января
Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 1 января, всего через КПВВ было оформлено 5,4 тысяч человек и почти 1,3 тысячи транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 1206 человек и 320 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 1806 человек и 558 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 1100 человек и 290 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 248 человек и 97 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 1060 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 30/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/5;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Администратор: «8:09. На Майорске 80 машин и 40 льготы, пеших около 100 и идут».
КПВВ «Марьинка»:
Анастасия: «7:35. [Из Донецка на "Каргиле"]. Машин очень много, уже за мостом»;
Ульяна: «8:03. На трассе туман густой. Будьте осторожны».
КПВВ «Новотроицкое»:
Елена: «8:14. На Новотроицком на Мариуполь пеших нет, на въезд 10 авто»;
Администратор: «На "Перлыне" на Мариуполь человек 200»;
«S A»: «8:38. Новотроицкое – пропускают активно».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке