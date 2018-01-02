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Архив - Донецкая область

Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов

02.01.2018 22:31
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Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов

На Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На линии соприкосновения сторон на Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает segodnya.ua.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 2 января.

Как сообщается, на Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия у Верхнеторецкого. А на окраине Авдеевки боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
 
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