СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?

02.01.2018 21:33

Правила пересечения линии разграничения урегулированы Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденным приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 №222-ог (далее – Временный порядок).

Так, согласно Временному порядку, въезд на неконтролируемую территорию и выезд с нее физических лиц осуществляется при условии предъявления двух документов:

1. любого документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, служебное удостоверение, удостоверение водителя, пенсионное удостоверение, удостоверение на постоянное проживание или иной выданный государственным органом Украины документ, который имеет такие обязательные реквизиты как фамилия, имя, отчество, фотографию, подпись ответственного должностного лица, печать или штамп учреждения, выдавшего документ, дату выдачи);

2. разрешения физическому лицу (пропуска) – решение соответствующего подразделения по вопросам режима и экономической деятельности на территориях, прилегающих к полосе безопасности через линию разграничения (Координационный центр или Координационная Группа) о пересечении физическими лицами линии разграничения в рамках действующих контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), на основании которого данные о личности вносятся в электронный Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО.

Как получить пропуск?

Оформить пропуск можно двумя способами:

1. Зарегистрироваться на веб-портале Службы Безопасности Украины (urp.ssu.gov.ua) и самостоятельно заполнить заявление (анкету) в определенном едином формате, а именно: Ф.И.О., год рождения, номер телефона (при наличии), ИНН (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес фактического проживания, адрес регистрации, цель перемещения и маршрут перемещения, вид пропуска: одноразовый или многоразовый. При желании заявитель может прикрепить файл с фотографией и копией документа, удостоверяющего личность и место регистрации. Также у заявителя есть возможность внести данные о ребенке до 16 лет, который будет следовать вместе с ним. Кроме того, веб-портал СБУ предоставляет заявителю возможность отслеживать ход и результаты проверки и факт выдачи пропуска в разделе «История подачи заявлений».

2. Подать заполненное заявление лично или прислать его по почте в Координационный центр (КЦ), Координационную группу (КГ), на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) или на блокпост первого рубежа. Заявление должно содержать те же личные данные, что и при заполнении заявления на веб-портале СБУ. С образцом заявления можно ознакомиться на веб-портале СБУ (приложения № 5,6 к Временному порядку).

Пропуск может быть выдан при условии наличия у заявителя одного из следующих оснований:

проживание на временно неконтролируемой (контролируемой) территории лица, которое пытается выехать на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

размещение на временно неконтролируемой (контролируемой) территории места погребения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

смерти близких родственников или членов семьи на временно неконтролируемой (контролируемой) территории, что подтверждается соответствующими документами;

наличия права собственности на объекты недвижимости, которые находятся на временно неконтролируемой (контролируемой) территории;

необходимости участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимости выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

необходимости выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

осуществление поездок на временно неконтролируемую (контролируемую) территорию (трудовая деятельность, обучение, научная деятельность, культурная или религиозная цель, оздоровления, сопровождение ребенка в общеобразовательные или дошкольных учебных заведений и т.д.).

Срок рассмотрения заявления о выдачи пропуска:

Общий срок рассмотрения: при подаче заявки через веб-портал СБУ, а также через КЦ, КГ, блокпост первого рубежа – в течение 10 дней;

Срочное рассмотрение: при подаче заявки через КПВВ или блокпост первого рубежа при наличии соответствующих документов, подтверждающих срочность (документы о смерти или болезни близких лиц, документы, подтверждающие место захоронения близких лиц, и т.д.) по согласованию руководителей КЦ и КГ – в течение одних суток.

Срок действия пропуска

Одноразовый пропуск предоставляется для осуществления одной поездки через линию разграничения (включая пересечение линии разграничения туда и обратно) и действует до 20 суток.

Многоразовый пропуск дает право въезда на временно неконтролируемую (контролируемую) территорию и выезда из нее неограниченное количество раз через любые действующие КПВВ. При этом во Временном порядке установлено, что такой пропуск выдается без ограничения срока действия, то есть оформляется один раз и не требует продления или переоформления. Однако на практике данная норма пока не работает и, в действительности, СБУ выдает многоразовые пропуска сроком действия в 1 год с момента подачи заявки.

Если срок действия пропуска закончился

В случае если пропуск был оформлен через веб-портал СБУ, действие пропуска можно продлить. Подать заявку о продлении необходимо заранее. За 60 дней до момента истечения срока действия пропуска в личном кабинете заявителя появляется опция «Переподать заявление». При этом не нужно будет заново заполнять анкету или прикреплять документы. Необходимо лишь нажать кнопку «переподать» и, если нет необходимости вносить изменения в ранее указанные данные, запустить процесс переподачи. В случае, если у заявителя произошли какие-либо изменения личных данных, он имеет возможность откорректировать свою анкету и затем также запустить процесс переподачи. Воспользоваться опцией «переподать заявление» можно только до истечения последнего дня действия пропуска. В случае, если действие пропуска закончилось, опция «переподать» исчезает и заявителю необходимо подать новое заявление о выдаче пропуска, заполнив для этого анкету таким образом, как в первый раз.

В случае если закончившийся пропуск был получен через КЦ, КП, КПВВ или блокпост первого рубежа, у заявителя есть выбор: переоформить пропуск там же, для чего повторно подать заявление установленного образца в том же порядке, что и первоначально, или зарегистрироваться на веб-портале СБУ и подать заявление в электронной форме.

Важно знать: пропуск в бумажном виде в настоящее время не выдается. Данные о лице вносятся в электронный Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО. На блокпосте проверка наличия разрешения физического лица на пересечение линии разграничения осуществляется с помощью электронного Реестра.

Можно ли пересечь блокпост без пропуска?

В соответствии с Временным порядком уполномоченные должностные лица подразделения Государственной пограничной службы Украины отказывают в выезде на временно неконтролируемую территорию или в выезде с временно неконтролируемой территории на том основании, что у физического лица отсутствует пропуск или истек срок его действия.

Однако Временный порядок устанавливает исключения из общего правила пересечения линии разграничения и допускает возможность покинуть неподконтрольную территорию (только выехать) без пропуска и документов, удостоверяющих личность, в случае, если человек покинул место проживание во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В таком случае решение о разрешении/запрете проезда принимает непосредственно руководитель Координационного центра. Также, Временный порядок устанавливает, что в случае явной угрозы жизни или здоровью человека, разрешение не требуется.

К сожалению, на сегодняшний день нет ни официальных разъяснений порядка применения указанных норм, ни информации о практике их применения.

Для того чтобы воспользоваться указанными основаниями пересечения линии разграничения без пропуска физическому лицу рекомендуется прибыть на КПВВ и попросить о помощи непосредственно у главного на КПВВ. Вероятно, лицо будет задержано до выяснения обстоятельств и установления личности.

Источник fdu.org.ua