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Архив - Донецкая область

В Макеевке россиянин сбил четырех человек

02.01.2018 20:06
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В Макеевке россиянин сбил четырех человек

В понедельник, 1 января, мужчина на автомобиле «Самара» с российскими номерами сбил в Макеевке районе бажановского авторынка четырех человек, пишет 62
Как сообщают очевидцы ДТП в социльных сетях водитель находился в состоянии наркотического опъянения и при обыске у него нашли две гранаты и камуфляжную куртку.
Среди пострадавших в ДТП две женщины.



Теги: Донбасс, Макеевка, россияне, ДТП
 
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