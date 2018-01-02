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В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный
В то же время в результате огневых провокаций противника ни один украинский военный не пострадал. В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 112.ua.
"В результате огневых провокаций ни один украинский военный не пострадал. Но без потерь не обошлось. В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения не совместимые с жизнью", – отметил Мотузяник.
По информации спикера Минобороны, на луганском направлении в течение прошедших суток было относительно тихо. Здесь зафиксирован один вражеский обстрел. Так, по украинским позициям в районе населенного пункта Луганское противник выпустил 4 мины калибром 82-мм, а также в течение 40 минут вел огонь из крупнокалиберного пулемета.
"На донецком направлении уже через 6 минут после наступления нового года противник провел 1,5-часовой обстрел украинских военных в районе Верхнеторецкого. Тогда оккупанты применили почти весь спектр стрелкового оружия и минометы калибром 82-мм, выпустив в нашу сторону 11 боеприпасов. Кроме этого боевики из 120-мм и 82-мм минометов обстреливали позиции сил АТО в районе Водяного и Павлополя", – отметил Мотузяник.
Он добавил, что всего за прошедшие сутки боевики провели 5 обстрелов украинских позиций.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, взрывное устройство, подрыв, обстрелы, Минобороны
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