"Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке

02.01.2018 12:09

Оккупированный ныне российскими боевиками Донецк ранее по праву считался одним из самых красивых и по-европейски обустроенных городов Украины. Сюда на выходные приезжали отдыхать целыми семьями из других городов, в городе постоянно находились иностранные туристы, благо в Донецке было на что посмотреть, а стадион "Шахтер" легко собирал трибуны на концерты мировых знаменитостей. Спустя годы российской оккупации от того Донецка уже ничего не осталось - красивый город лишь в воспоминаниях патриотов и на кадрах, передает "Диалог.UA".

Террористы, как зомби, разрушив целые территории, большинство из которых теперь проще с нуля отстроить, чем попытаться восстановить из того, что осталось, уверяют якобы они "подняли Донбасс с колен" и "русский" восток Украины наконец-то задышал "воздухом свободы". В соцсети журналист Денис Казанский показал, что боевики сделали с автовокзалом Западный. Пару кадров Казанский выложил в своем Facebook.

"Донецк, автовокзал Западный. Было - стало", - прокомментировал он фото. От красивого здания теперь остался только каркас, жуткую картину разрухи дополняют выжженная боеприпасами террористов трава вокруг и разбитые дороги.