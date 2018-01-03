Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем

03.01.2018 12:02

За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

“Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников”, - сказано в сообщении.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За минувшие сутки, российско-террористические группировки 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Источник: https://www.0629.com.ua