Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину

03.01.2018 14:40

На Донбасі п’яний бойовик убив товариша і вирішив застрелитися сам

1 січня після новорічного чергування при здачі зброї п’яний юнак з числа бойовиків «1 АК ДНР» (Перша Слов’янська бригада) смертельно поранив свого товариша зі зброї. Відразу після цього юнак застрелився сам.

Відомо, що в крові юнака було знайдено значну дозу алкоголю. Як відзначають товариші самогубця, він був досить замкнений і мав часті конфлікти з іншими бойовиками.

Слідчі дії тривають. На даний момент розглядаються усі версії інциденту. Перш за все, слідчі вивчають близькі контакти загиблого.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, які проживають на території окупованого Донецька дітей відправили в Москву на новорічну ялинку на українському автобусі.

Джерело: Politeka