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Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО

03.01.2018 08:05
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Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО

Дети "элиты" террористов "ДНР" поехали на "кремлевскую елку" в Москве на автобусе с украинскими номерами.

Об этом в своем Тwitter сообщил основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов.

"Само "Землячество Донбасс" посоветовало так делать. Типа, номера "ДНР" на бусе могут напрячь ментов РФ! А как же "Донбасс - Россия"?" - пишет Чернов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Москва, автобус, ДНР
 
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