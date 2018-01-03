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Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс

03.01.2018 19:55
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Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс

В ходе рабочего визита Федеральный министр иностранных дел Германии совместно с Министром иностранных дел Украины совершат поездку к линии разграничения на Донбассе, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибудет в Украину, чтобы обсудить совместные действия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождению украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. В рамках двухдневного визита Зигмар Габриэль вместе с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным планируют посетить территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения.

Также главы МИД обсудят вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также подпишут Соглашение о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.



Теги: Украина, Донбасс, Германия
 
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