Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию

03.01.2018 16:05

Граждане Украины, временно перемещенные из зоны АТО, не всегда имеют возможность предоставить свою трудовую книжку с записями о том, где и как они работали до начала военных действий на Донбассе. Представители Пенсионного фонда рассказали, что необходимо делать в этом случае.



Для того, чтобы определить для такого гражданина статус «безработный» на основании заявления гражданина, написанного в произвольной форме.

В заявлении должна быть указана дата, с которой человек перестал работать и объяснены обстоятельства, по какой причине запись о его увольнении и предыдущей работа не может быть внесена в трудовую книжку.



Органы пенсионного фонда в обязательном порядке проводят проверку индивидуальных сведений про застрахованное лицо, о том, платил ли гражданин страховые взносы и о том, не был ли он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.





