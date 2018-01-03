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Архив - Донецкая область

Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию

03.01.2018 16:05
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Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию

Граждане Украины, временно перемещенные из зоны АТО, не всегда имеют возможность предоставить свою трудовую книжку с записями о том, где и как они работали до начала военных действий на Донбассе. Представители Пенсионного фонда рассказали, что необходимо делать в этом случае. 

Для того, чтобы определить для такого гражданина статус «безработный» на основании заявления гражданина, написанного в произвольной форме. 

В заявлении должна быть указана дата, с которой человек перестал работать и объяснены обстоятельства, по какой причине запись о его увольнении и предыдущей работа не может быть внесена в трудовую книжку. 

Органы пенсионного фонда в обязательном порядке проводят проверку индивидуальных сведений про застрахованное лицо, о том, платил ли гражданин страховые взносы и о том, не был ли он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, пенсия, увольнение, переселенцы
 
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