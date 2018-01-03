- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию разграничения на Донбассе в отдельных случаях позволяет пересекать КПВВ без пропуска, передает MRPL.CITY со ссылкой на Гуманитарный штаб Рината Ахметова.
Для пересечения линии разграничения в зоне АТО, согласно Временному порядку, необходимо обязательно иметь при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, а также разрешение физическому лицу (пропуск). Однако, как разъяснили юристы Гуманитарного штаба, Временный порядок также позволяет пересекать КПВВ без пропуска и даже без документов, если человек покинул место проживания во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В подобных случаях решение о целесообразности проезда принимает руководитель Координационного центра или контрольного пункта въезда-выезда, к которым необходимо обратится по прибытии.
При этом юристы отмечают, что на сегодняшний день нет ни официальных разъяснений порядка применения указанных норм, ни информации о практике их применения, потому о наличии пропуска и сроках его действия все же необходимо позаботиться заранее.
Напоминаем, что разрешение можно оформить через веб-портал СБУ, Координационный центр (КЦ), Координационную группу (КГ), контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) или блокпост первого рубежа. Срок действия одноразового пропуска (на одну поездку на неподконтрольную/контролируемую территорию и обратно) составляет 20 суток, а многоразового – один год.
Теги: Донбасс, АТО, пропуск, КПВВ
- Пропуска выдают, но не везде
- На следующей неделе СБУ обещает упрощенную систему пропусков
- Як продовжити пропуск в зону АТО: чотири важливi поради
- Электронных пропусков в зону АТО пока нет
- Пересекая границу в зоне АТО, обратно можно и не вернуться - впечатления журналистки
- После новогодних праздников желающих оформить пропуск в зону АТО стало вдвое меньше
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке