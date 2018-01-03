КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска

03.01.2018 14:20

Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию разграничения на Донбассе в отдельных случаях позволяет пересекать КПВВ без пропуска, передает MRPL.CITY со ссылкой на Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Для пересечения линии разграничения в зоне АТО, согласно Временному порядку, необходимо обязательно иметь при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность, а также разрешение физическому лицу (пропуск). Однако, как разъяснили юристы Гуманитарного штаба, Временный порядок также позволяет пересекать КПВВ без пропуска и даже без документов, если человек покинул место проживания во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В подобных случаях решение о целесообразности проезда принимает руководитель Координационного центра или контрольного пункта въезда-выезда, к которым необходимо обратится по прибытии.

При этом юристы отмечают, что на сегодняшний день нет ни официальных разъяснений порядка применения указанных норм, ни информации о практике их применения, потому о наличии пропуска и сроках его действия все же необходимо позаботиться заранее.

Напоминаем, что разрешение можно оформить через веб-портал СБУ, Координационный центр (КЦ), Координационную группу (КГ), контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) или блокпост первого рубежа. Срок действия одноразового пропуска (на одну поездку на неподконтрольную/контролируемую территорию и обратно) составляет 20 суток, а многоразового – один год.