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Архив - Донецкая область

Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО

03.01.2018 18:48
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Известный украинский композитор и шоумен Владимир Быстряков поддержал любимую истину Кремля о том, что российских войск на Донбассе нет

Композитор просто таки уверен, что в войне участвуют только люди, которые там живут.

«Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет российских войск. Это воюют люди, которые там живут», — повторил в унисон с Москвой композитор.

Когда же Быстрякову начали перечислять фамилии российских контрактников, которые воюют на Донбассе, композитор неожиданно назвал их «добровольцами».

«А на стороне ВСУ воюют «добровольцы» — канадцы, австралийцы, поляки и чехи… Кто хочешь воюют. Ну и что?» — заявил Быстряков.

Ранее Быстряков также заявил, что украинская власть убивает культуру «черными списками», из-за которых она «превзошла времена инквизиции».

Напомним, на протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина



Теги: Донбасс, скандал, АТО
 
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