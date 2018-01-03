В Мариуполе могут построить аквапарк

03.01.2018 10:00

Жители Мариуполя хотят, чтобы в городе появился аквапарк, который будет оказывать различные полезные услуги. Образцом может послужить комплекс, который был возведен в Броварах.

Соответствующую петицию зарегистрировала Н.Ивлина.



Женщина предложила найти инвестора и посодействовать тому, чтобы в городе появился аквапарк, оборудованный сауной, бассейнами и гидромассажем. Ведь в крытом аквапарке люди смогут оздоравливаться целый год, а также отдыхать и получать позитивные эмоции. Стоимость входного билета может составлять, например, 200 грн для ребенка и 250 для взрослого на целый день.



Также автор петиции предлагает, чтобы в аквапарке было несколько зон: бассейны с волнами, сауна, горки, бар, ресторан, финская и турецкая сауны.

На данный момент петиция собрала 40 подписей при необходимых 250.





