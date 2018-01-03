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В Мариуполе могут построить аквапарк
Жители Мариуполя хотят, чтобы в городе появился аквапарк, который будет оказывать различные полезные услуги. Образцом может послужить комплекс, который был возведен в Броварах.
Соответствующую петицию зарегистрировала Н.Ивлина.
Женщина предложила найти инвестора и посодействовать тому, чтобы в городе появился аквапарк, оборудованный сауной, бассейнами и гидромассажем. Ведь в крытом аквапарке люди смогут оздоравливаться целый год, а также отдыхать и получать позитивные эмоции. Стоимость входного билета может составлять, например, 200 грн для ребенка и 250 для взрослого на целый день.
Также автор петиции предлагает, чтобы в аквапарке было несколько зон: бассейны с волнами, сауна, горки, бар, ресторан, финская и турецкая сауны.
На данный момент петиция собрала 40 подписей при необходимых 250.
Теги: Донбасс, Мариуполь, аквапарк
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- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
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- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
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