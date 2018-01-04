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День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами

04.01.2018 21:41
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День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, заявили в пресс-центре штаба, передает segodnya.ua.

Несмотря на достигнутые договоренности о перемирии на период новогодних и рождественских праздников, боевики в четверг, 4 января, не полностью обеспечивали режим прекращения огня, рассказали в пресс-центре штаба АТО.

Согласно сообщению, в четверг позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны боевиков из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как рассказал в штабе АТО, с начала суток 4 января вдоль линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны противника -в полдень противник выпустил четыре мины калибром 120 мм по защитникам Верхнеторецкого. Одновременно боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, заявили в пресс-центре штаба.

"Учитывая, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда – перемирие продержалось более 20 часов", – отметили в штабе АТО.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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