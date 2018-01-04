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"Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"

04.01.2018 20:01
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"Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сделала замечание наблюдателю миссии ОБСЕ за использование терминов "ЛНР" и "ДНР". Об инциденте, который произошел во время обмена пленным 27 декабряполитик написала в Facebook, передает obozrevatel.com.

"В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в "ЛНР-ДНР".

Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО и нет никаких "ДНР-ЛНР"", - рассказала она.

По словам Геращенко, после этого сотрудница ОБСЕ покраснела и извинилась.

"Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и оно должно соответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск – это Украина!" – добавила вице-спикер.



Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, ОРДЛО
 
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