Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита

04.01.2018 10:42

Глава МИД Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриэль во время визита на Донбасс планируют посетить офис ОБСЕ и некоторые прифронтовые населенные пункты. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил заместитель руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Евгений Вилинский, передает "Диалог.UA".

"Во время визита планируется посещение офиса ОБСЕ, а также некоторых населенных пунктов, пострадавших от обстрелов российских агрессоров", – сказал Вилинский. Стоит отметить, официальный визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля пройдет в Украине с 3 по 4 января.

За это время он намерен лично ознакомиться с обстановкой на Донбассе. Прилетевшего Зигмара Габриэля в Киев глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин проинформировал о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе.