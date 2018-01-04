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Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки
04.01.2018 16:04
В Украине, в том числе и на территории Мариуполя, владельцам рыболовных судов придется проходить соответствующую регистрацию, передает zi.dn.ua.
Госрыбагентство собирается регистрировать рыболовные суда, которые не попадают под надзор классификационного общества. Это самоходные суда, которые имеют двигатели мощностью до 75 лошадиных сил, несамоходные суда, имеющие валовую вместимость до 80 регистровых тонн и суда с такой же валовой вместимостью и с подвесным мотором независимо от того, какова его мощность.
Теперь рыбакам придется регистрировать все суда, даже байдарки и моторные лодки.
Теги: Донбасс, Мариуполь, регистрация, лодка, байдарка, рыболовство, рыбаки
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