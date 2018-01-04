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Архив - Донецкая область

В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко

04.01.2018 17:44
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В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко

Так называемый Совет министров “ДНР” запретил ввозить с подконтрольной террористам “ЛНР” территории подакцизные товары. Изменения в “постановлении” непризнанных властей оккупированного региона. В “постановление” от 7 декабря 2017 года внесли изменения, согласно которым между двумя непризнанными “республиками” обостряется торговая война, передает “Диалог.UA”.

Так, новая донецкая "власть" запретила луганским "коллегам" перевозить через их территорию подакцизные товары вне зависимости от страны происхождения. Исключением в этом пункте стал транзит на территорию РФ.

В соцсети местные жители оккупированной территории ожидают начало нового этапа торговой войны между "республиками". Также в Донецке приказали зеркально отвечать на любые запреты и ограничения “правительством” “ЛНР” на ввоз товаров с территории “ДНР”.



Теги: Донбасс, война, Российская Федерация, торговля, акцизный сбор, транзит, ДНР, ЛНР, Захарченко, террористы
 
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