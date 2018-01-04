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В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО
В Сети разгорелся скандал вокруг «освященного» алкоголя, который волонтеры пытались передать украинским военным на передовую. Соответствующий пост в своем Facebook разместил волонтер Роман Доник, передает inforesist.org.
Как отметил Доник, волонтер Любовь Чернецкая пожаловалась в соцсети, что Генштаб не дал ей передать бойцам «освященные вещи», среди которых, как выяснилось, было несколько десятков бутылок кагора.
«Нельзя возить бухло на войну. Ни освященное, ни святое. Никакое. Потому что кагор — это тоже спиртное. Потому что есть люди, которые заводятся рюмкой кагора так, что идут догоняться через минные поля на ту сторону. Потому что алкоголь на войне — это смерть и увечья», — пишет Доник.
Пользователи соцсети принялись активно обсуждать инцидент. Многие осудили Чернецкую за попытку передать «освященный» алкоголь на передовую.
Теги: Донбасс, алкоголь, Кагор, штаб, АТО, бойцы, ВСУ, передовая, волонтеры
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