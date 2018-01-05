Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ

05.01.2018 10:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ

Боевики на Донбассе упорно продолжают нарушать «минские договоренности» касательно режима прекращения огня

Как стало известно, за минувшие сутки, 4 января, было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь.

На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Примечательно, что впервые с начала нового года, был нарушен «режим тишины» на Донецком направлении. Боевики устроили атаку из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецком. Украинские военные, соблюдая договор, на обстрелы не отвечали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, украинский оперативно-тактический комплекс «Гром-2» уже прошел испытания двигателя ракет и готов к полевым испытаниям.

Как уже сообщала Politeka, на Донбассе боевики очередной раз не пустили мониторинговую миссию ОБСЕ на оккупированную территорию.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх