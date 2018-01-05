Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ

05.01.2018 10:19

Боевики на Донбассе упорно продолжают нарушать «минские договоренности» касательно режима прекращения огня

Как стало известно, за минувшие сутки, 4 января, было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь.

На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Примечательно, что впервые с начала нового года, был нарушен «режим тишины» на Донецком направлении. Боевики устроили атаку из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецком. Украинские военные, соблюдая договор, на обстрелы не отвечали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, украинский оперативно-тактический комплекс «Гром-2» уже прошел испытания двигателя ракет и готов к полевым испытаниям.

Как уже сообщала Politeka, на Донбассе боевики очередной раз не пустили мониторинговую миссию ОБСЕ на оккупированную территорию.

Источник: Politeka