Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города

05.01.2018 17:01

Боевики разместили военную технику в жилом районе оккупированного города Кальмиусское (бывшее Комсомольское). Об этом говорится в очередном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ), а также 7 или 8 грузовиков военного типа, стоявших примерно в 15 м от ближайшего жилого дома в восточной части г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, где запрещается размещение тяжелого вооружения и военной техники в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года", - сообщается в отчете.

Кроме того, в жилом районе, расположенном на юго-восточной окраине Кальмиусского, члены патруля Миссии видели объект, который был обнесен колючей проволокой и вокруг которого были выложены один на другом мешки с песком. Внутри самого объекта наблюдатели видели не менее 5 человек, одетых в камуфляжную одежду, и 1 неподвижный грузовик военного типа.

Ранее наличие на этом объекте бронированных машин военного типа было зафиксировано по данным воздушного наблюдения.

Источник: http://sprotyv.info