Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя

05.01.2018 15:49

Заместитель министра инфраструктуры дал прогноз о начале функционирования аэропорта Мариуполя, передает MRPL.CITY, ссылаясь на hromadskeradio.org

По информации Виктора Довганя, у Министерства инфраструктуры Украины есть планы способствовать развитию региональных аэропортов.

«Надо думать и о Мариуполе (это я забегаю наперед, на 2-3 года). Когда проводил там обсуждение национальной транспортной стратегии, прозвучал такой тезис: Мариуполь должен стать «Западным Берлином» для тех, кто «за стеной». Они должны видеть его витриной реформ», - заявил заместитель министра.

Он отметил, что открытие мариупольского аэропорта – рискованное мероприятие, ссылаясь на его близость к зоне ведения боевых действий. При этом Виктор Довгань спрогнозировал, что при достижении стабилизации ситуации, через год-два надо будет открывать мариупольский аэропорт.

Также заместитель министра инфраструктуры Украины сообщил, что планируется развязать вопрос сообщения Мариуполя с центром Украины по железной дороге. Он подчеркнул, что несмотря на имеющиеся споры его ведомства с Украинской железной дорогой, скоростной поезд «Интерсити» будет запущен.

«Чтобы не 17 часов ехать в Мариуполь, а 7,5 часов. Да, это большие средства, мы спорим с УЗ, но это будет», - заявил Виктор Довгань.