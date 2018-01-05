На линии соприкосновения в зоне АТО опять нет полного прекращения огня – боевики вновь не смогли в полной мере обеспечить режим тишины, констатируют в пресс-центре штаба АТО.

Согласно обнародованной вечером 5 января сводке, в течение пятницы было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

На Донецком направлении, на рассвете боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе шесть мин калибром 82 мм.

Источник: https://www.segodnya.ua