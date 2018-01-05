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Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе
Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.
Согласно документу, программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года, передает "РБК Украина".
"Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.
Из этой суммы часть средств государственного бюджета составит 2 млрд 223 млн 553 тыс. гривен. Еще 1 млрд 224 млн 969 тыс. гривен - доля местных бюджетов, 1 млрд 313 млн 800 тыс. гривен - поступления из других источников.
В 2018 году планируется выделить 2 млрд 580 млн 443 тыс. гривен, в 2019 - 1 млрд 216 млн 488 тыс. гривен, в 2020 году - 710 млн 351 тыс. гривен.
Отмечается, что за счет этих средств также планируется экономическое восстановление, создание условий для повышения уровня занятости населения, оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Кроме того, должен быть расширен доступ к финансовым услугам, развитию промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.д.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, мир, деньги, правительство, восстановление
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