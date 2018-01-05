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Архив - Донецкая область

В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы

05.01.2018 14:18
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В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы

В четырех городах области можно будет купить билеты в Европу

В этом году жители Донецкой области смогут в регионе купить билеты в семь стран Европейского Союза, куда можно путешествовать поездами «Укрзализниці».

Глава правления «Укрзализниці» Евгений Кравцов в социальных сетях поделился информацией о том, что в Донецкой области откроются международные железнодорожные кассы. Такие появятся в Славянске, Краматорске, Покровске и Мариуполе. Также кассы откроют и в других городах, подведомственных «Донецкой железной дороги», - в Рубежном и Лисичанске Луганской области.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, Укрзализниця
 
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