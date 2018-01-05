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Архив - Донецкая область

В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

05.01.2018 18:15
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В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

В украинской разведке сообщают, что среди боевиков продолжает снижаться уровень дисциплины и ухудшаться морально-психологическое состояние.

Отмечается, что участились случаи проявлений агрессивного поведения, приводящее к росту числа преступлений и происшествий, совершенных боевиками против мирного населения оккупированного Донбасса.

В ГУР МОУ отмечают: «Так, 4 января в Горловке один из боевиков, управлявший военным авто, совершил умышленное столкновение с маршрутным такси. Пострадали несколько пассажиров.

Кроме того, среди оккупантов увеличивается и количество проявлений негативного отношения к кадровым российским военным, особенно офицерам, прибывающим для проверки подразделений. Это связано с неудовлетворительными условиями службы наёмников на передовой, вынужденных проживать в условиях антисанитарии. Влияет на их настроение и продовольственное и бытовое обеспечение, которое в последнее время значительно ухудшилось. Так, один из высокопоставленных российских офицеров вынужденно прекратил проверку и оставил незаконное вооруженное формирование, чтобы только избежать физической расправы со стороны наёмников».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ДТП, боевики
 
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