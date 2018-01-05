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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ

05.01.2018 07:40
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В СММ ОБСЕ отмечают, что двое мужчин, которые очевидно были пьяны, сами признались, что являлись боевиками. Нападавшие вели себя агрессивно

В подконтрольной боевикам "ДНР" Макеевке пьяные боевики напал на автомобиль ОБСЕ. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В подконтрольной "ДНР" Макеевке (12 км северо-восточнее Донецка) мужчина повредил автомобиль СММ", – говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отмечают, что двое мужчин, которые очевидно были пьяны, сами признались, что являлись боевиками. Нападавшие вели себя агрессивно.

"3 января, находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что они являются членами "ДНР"; один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что тот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля Миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Наблюдатели сразу же покинули этот район", – говорится в отчете миссии.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, авто, ОБСЕ, ДНР
 
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