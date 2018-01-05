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Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»
Украинские политики ежегодно говорят о том, что вот в следующем году Донбасс точно вернется в Украину, и ежегодно эти прогнозы не сбываются, наоборот – Донбасс отдаляется от Украины. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Денис Казанский.
«Наши чиновники не хотят признавать очевидного. В ОРДЛО не ведется никакой подготовки к реинтеграции в Украину. Там идут обратные процессы. Например, оккупированная часть Луганской области в прошлом году перешла на российскую электроэнергию, кроме того, там началось строительство нового водовода, который позволит Луганску отказаться от поставок воды с территории, подконтрольной Украине», - пишет журналист. По его словам, в обозримом будущем Донбасс точно не вернется под контроль Киева, и необходимо трезво взглянуть на происходящее, - Москва не станет аннексировать Донбасс, как Крым, но также и не вернет его Украине.
«ОРДЛО постепенно превращается в некий аналог Карабаха или Северного Кипра, которые формально являются непризнанными государствами, а на самом деле контролируются Арменией и Турцией и выживают за их счет. Причем Турецкая Республика Северного Кипра существует в таком режиме уже 40 лет, а Карабах – 25», - добавил Казанский.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, реинтеграция Донбасса
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