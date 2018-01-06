- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
Не нужен никому? Медицинский транспорт на фронте «самый социально не защищенный»
Кто про что в продолжение новогодних и рождественских праздников, а я о медичках. О волонтерских машинах медичках. Пригнанных волонтерами, поставленных на облик. Теперь на них выдают соляру. И все. Больше на них ничего не выдают. Как и на другой волонтерский транспорт, написал волонтер Роман Доник в Фейсбуке.
И самый социально не защищенный слой населения среди волонтерских внедорожников, бусиков, грузовичков именно медички. Автомобиль медицинской службы - это, как бы, машина ничья. Ну, колхозная. Или общаковая.
в большинстве случаев, бесполезный. На нем не сильно то по своим личным делам покатаешься. Поэтому, медицинский транспорт — это забота как бы виртуального командира или начальника медслужбы, а не того, кто на нем ездит.
Но это самый важный и самый главный транспорт, когда наступает 3,14здец. Как для отдельного бойца с острым аппендицитом, так и во время обострения, когда эти медички, залитые кровью, забитые ранеными, летят по разбитым дорогам в госпиталь. Летят спасать жизни ребят. И долетают, и спасают. Вот ради этих нескольких часов полета на грани выживаемости и за гранью ресурса двигателя и живут эти медички.
И нужно всего одно - чтоб в час Ч, эта медичка могла стартануть, забрать на борт раненых и убивая себя в хлам, довезти ребят до операционной. А чтобы она могла стартануть, она должна быть в порядке. Даже если она ничья или общаковая. В один день, она может стать самым главным звеном в жизни каждого солдата.
Теги: Донбасс, машины, медицина, волонтеры
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- "Слава Украине!" и аплодисменты: в Одессе отпустили лидера "Уличного фронта"11:57
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе