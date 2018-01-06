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Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"
06.01.2018 20:25
Кремль продолжает снабжать террористические “Л/ДНР” тяжелым вооружением. За последнюю неделю был зафиксирован заход на оккупированный Донбасс с РФ 20 “Градов”. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на координатора группы Информационное Сопротивления Дмитрия Тымчука.
Он отметил, что помимо 20 единиц смертоносных систем “Град” российские власти также прислали террористам четыре БМП-2 и эшелон с боеприпасами разного калибра для артиллерийских систем. По данным ИС, сгрузили “подарок” в оккупированной Макеевке, а точнее, на территории ОАО “Укругольснаб”, где оккупанты оборудовали склад боеприпасов. Уже оттуда снаряды, в частности и для РСЗО, отправили в район Горловки и Ясиноватой.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Рождество, подарок, ДНР, ЛНР, террористы
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