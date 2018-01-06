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Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
В так называемой армии "ДНР" полностью завершилась ротация. Командные посты заняли российские кадровые военные. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в своем Facebook, передает from-ua.com.
"На начало 2018 г. в "1 омсбр 1 АК ДНР" ("в/ч 08801") закончена полная ротация всего командного состава уровней взвод-рота-батальон. По указанию командования 8-й армии ВС РФ, среди командования указанной части также произошли изменения - на должности командования части (командир и заместители), а также начальника штаба прибыли кадровые военные ВС РФ", - сказан в сообщении.
Отмечается, что в районе Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ.
"Для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в недельный период с территории России было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО “Град”, 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра. В н.п.Макеевка на территории ОАО "Укругольснаб", где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями "1-го АК ДНР" осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО. В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили "Урал", "КамАЗ") перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая", - сообщает Тымчук.
В лесопосадке южнее Калиново отмечается появление довольно мощной бронегруппы - пара танков типа Т-72, БТР-80 и 2 единицы БМП-1. Вся техника рассредоточена, замаскирована и охраняется на позиции. Также наблюдались 3 Урала со стороны Калиново на Алмазную (явно из состава этой группы).
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, ДНР, ЛНР, военная техника, ротация
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