Главная / Новости / Донецкая область / Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше
Последние новости раздела
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше
06.01.2018 07:20
Украинский снайпер снял цель с расстояния 450 метров, используя СВД, патрон ЛПС и тепловизионный цифровой прицел Archer. Советник президента главный волонтер страны Юрий Бирюков поделился кадрами в Facebook сообщает "Диалог.UA". Кадры с поля боя он озаглавил так: "Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?
А в комментариях к публикации, которая, к слову, за рекорднокороткое время набрала тысячи просмотров, Бирюков сообщил некоторые детали снайперской дуэли.
По словам волонтера, в бою украинский воин использовал СВД, патрон ЛПС и тепловизионный цифровой прицел Archer. Противника снял с расстояния от 300 до 450 метров.
Теги: Донбасс, волонтер, снайпер, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- Случай в зоне АТО: "Пацаны, то не зайцы. Это группа 5 человек, ползут до садка, бессмертные что ли?"
- Волонтер Доник: " Два года войны, а у нас никто не в силах изменить совковый механизм мышления"
- Сутки в зоне АТО: под Новотроицким активизировались вражеские снайперы
- Волонтер: "На том месте, где я сидела, тогда умер боец..."
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- "Слава Украине!" и аплодисменты: в Одессе отпустили лидера "Уличного фронта"11:57
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе