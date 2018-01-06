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Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: Светлодарская дуга в огне

06.01.2018 09:11
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Сутки в АТО: Светлодарская дуга в огне

Противник продолжает обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82-мм.
"Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - отметили военные.



Теги: Донбасс, АТО, минометы, Светлодарская дуга
 
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