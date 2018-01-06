В Краматорске юный пироман поджег 27 домов

06.01.2018 22:35

В Краматорске на Донетчине 18 летний парень в течение месяца поджигал частные дома, а также подъезды и чердаки многоэтажек.

За месяц молодой человек совершил 27 поджогов в результате которых только чудом никто не пострадал, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Пироман действовал почти ежедневно, выбирая время между 13.00 и 21.00. Он проникал в подъезды и разводил огонь на лестничных площадках, чердаках или подвалах. По словам юноши, ему нравилось наблюдать за пожаром и если огонь начинал гаснуть, он возвращался и снова разжигал его.

Молодой человек всегда находился рядом с местом пожара и следил за действиями спасателей и свидетелей. При этом его не волновало то, что огонь может привести к трагедии.

По указанным фактам открыто уголовное производство. Пироману грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»