- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
Во время празднования Нового года на неподконтрольной Украине территории Донецкой области местные «шахтеры» и российские наемники смертельно отравились водкой, которую произвели на предприятии, контролируемом гражданской женой главаря «ДНР» Александра Захарченко Натальей Гладковой. Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, пишет «Канал24».
По его словам, боевики умерли от отравления именно тем алкоголем, который произведен на территории «ДНР».
«Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и «дэнээровцы» в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках», – сообщил журналист.
Он также подчеркнул, что статистика убитых Гладковой «очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ».
Теги: Донбасс, отравление, водка, Новый год, ДНР, боевики, потери, ВСУ, Захарченко
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек
- "У обдр****цев большие потери: несколько 200-х, более десяти 300-х", - Мысягин рассказал об уничтожении "Муравейника" "ДНР" на Светлодарской дуге
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- "Слава Украине!" и аплодисменты: в Одессе отпустили лидера "Уличного фронта"11:57
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе