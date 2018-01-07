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Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
07.01.2018 07:25
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", оккупанты ожидают наступление ВСУ со стороны Трёхизбёнки в общем направлении на Смелое и высоту 175.9 с целью отрезания "кишки" у Сокольников.
"В связи с этими "ожиданиями", противник поэтапно усиливает все свои опорные пункты вдоль дороги Сокольники – Пришиб – Славяносербск", - отмечают в ИС. Так, на днях между Славяносербском и Красным Лиманом перегонялись 2 ед. МТ-ЛБ и 1 БМП-1.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, оккупанты, ОРДЛО
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