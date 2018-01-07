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Боевики ОРДЛО используют мирных жителей как "живой щит"
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что боевики НВФ ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.
Напомним, что перемирие начало действовать с 23.12.2017. При этом обстрелы продолжаются. К тому же, по данным Украинской стороны СЦКК, оккупанты используют режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций.
"Особенно цинично то, что возведение указанных фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - отмечается в сообщении, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.
Так в отчете СММ ОБСЕ от 03.01.2018 указано, что такие нарушения выявлены в восточной части г.. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), где техника и оборудован военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудования окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с. Стила (Донецкая область).
Украинская сторона СЦКК отмечает: такие циничные действия НВФ ОРДО / ОРЛО свидетельствует о жестоком равнодушия к местному населению и попыткам боевиков НВФ ОРДО / ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве "живого щита".
Теги: Донбасс, боевики, оккупанты, ОРДЛО, СЦКК
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