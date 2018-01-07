До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства

07.01.2018 13:06

В Марьинке задержали сумки с товаром, а также 5 человек, возможно, причастных к перемещению лекарств вне пунктов пропуска.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, в ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В них находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неподконтрольную территорию Донбасса в обход КПВВ "Марьинка".



Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, вероятно причастных к противоправной деятельности.



Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливаются.