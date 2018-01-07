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Какие преимущества дает справка ВПЛ
Справка внутренне перемешенного лица (ВПЛ, она же – "справка переселенца") предоставляет гражданам Украины ряд преимуществ. Важно знать, каких именно, и как ими можно воспользоваться
Как сообщает fdu.org.ua, внутренне перемещенным лицом признается гражданин Украины (иностранец или лицо без гражданства), который покинул свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия и нарушений прав человека.
Государство осуществляет учет ВПЛ, для чего Минсоцполитики ведет Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, куда вносятся данные о переселенцах при их постановке на учет (сейчас таковых – около 1,5 миллиона). О постановке на учет переселенцу выдается справка.
Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (в народе – "справка переселенца") является документом, подтверждающим факт внутреннего перемещения и постановки на учет ВПЛ, а также подтверждает место проживания переселенца на период действия обстоятельств, из-за которых он покинул свое место проживания.
Постановка на учет и получение справки является правом, но не обязанностью ВПЛ. Лицо, переместившееся с временно неконтролируемых территорий, может находиться на территории Украине без постановки на учет в качестве внутренне перемещенного лица. Однако получение такой справки дает определенные права и возможности для переселенца. Рассмотрим некоторые из них.
Ежемесячная адресная помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг
Такжа ежемесячная адресная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, взятым на учет в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения.
Помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов в следующих размерах:
для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, дети) - 884 грн. на одного человека;
для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 130 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
для лиц с инвалидностью II группы - 115 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
для лиц с инвалидностью III группы - прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность;
для трудоспособных лиц - 442 гривны на одного человека.
Социальные выплаты и социальное обеспечение
Без постановки на учет и получения справки переселенца невозможно получать социальные выплаты, гарантированные государством. Назначение впервые и продолжение выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, в том числе помощи по рождению ребенка, внутренне перемещенным лицам осуществляется по месту фактического проживания таких лиц и постановки на учет, что подтверждается справкой.
Граждане пенсионного возраста, лица с инвалидностью, дети-инвалиды и другие лица, находящееся в сложных жизненных обстоятельствах и имеющие право на получение социальных услуг в соответствии с законодательством Украины, могут получить такие социальные услуги по месту фактического проживания и постановки на учет, что подтверждается справкой.
Состоящие на учете внутренне перемещенные лица имеют право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации и на получение реабилитационных услуг, предусмотренных законодательством, по месту получения справки переселенца. Обеспечение техническими и другими средствами реабилитации и предоставление реабилитационных услуг осуществляется при наличии необходимых документов, подтверждающих право на эти услуги и средства, а в случае их отсутствия – по данным Централизованного банка данных по проблемам инвалидности (для лиц, которые обращаются повторно) и индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида.
Оформление паспорта гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины (ID-карта), в соответствии с законодательством, можно оформить в территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины или Центре предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства (прописке). То есть, переселенцу для этого необходимо ехать в родную Донецкую или Луганскую область. При наличии справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица документы для оформления паспорта можно подавать по месту фактического проживания в Украине в соответствии со справкой.
Обеспечение реализации права на образование
Взятое на учет внутренне перемещенное лицо имеет право на продление получения определенного образовательного уровня (дошкольное, школьное, средне-специальное, высшее) на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета или других источников финансирования.
Социальная стипендия студентам
Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, имеют право на социальные стипендии. Социальная стипендия назначается начиная с месяца обращения за ее предоставлением и выплачивается ежемесячно в размере:
студентам (курсантам) высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 890 гривен;
студентам (курсантам) высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1180 гривен.
Студентам (курсантам), которые имеют право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору
Государственная программа "Доступное жилье"
Внутренне перемещенные лица, если такие граждане не имеют в собственности другой жилой недвижимости кроме той, что находится на временно неконтролируемой территории, имеют право участвовать в государственной программе "Доступное жилье" (подробнее о ней – по ссылке).
Программу "Доступное жилье" реализовывает Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" через свои региональные управления. Размер государственной помощи на приобретение собственного жилья по программе составляет 50 % стоимости жилья, рассчитанной с учетом нормативной площади и предельной стоимости 1 кв. м.
Внутренне перемещенные лица имеют право получить государственную поддержку для обеспечения доступным жильем в пределах области (города Киева) фактического проживания согласно справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Льготное кредитование
ПАО "Ощадбанк" предоставляет целевой кредит на жилье для внутренне перемещенных лиц. С условиями кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка. Среди перечня обязательных документов для предоставления кредита – справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Предпринимательская деятельность
Регистрация внутренне перемещенным лицом юридического лица или регистрация в качестве физического лица-предпринимателя осуществляется по месту фактического проживания такого лица в соответствующем территориальном органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию (Центр предоставления административных услуг или государственный регистратор) на основании справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Обеспечение избирательных прав внутренне перемещенных лиц
Внутренне перемещенное лицо реализует свое право голоса на выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах путем изменения места голосования на основании справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Для этого переселенцу необходимо подать в орган ведения Государственного реестра избирателей мотивированное заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать и приложить копию справки.
Гранты, участие в проектах международных неправительственных организаций для переселенцев, гуманитарная и благотворительная помощь
Также необходимо упомянуть о том, что последние три года в Украине активно ведут свою деятельность различные общественные и благотворительные организации, которые предлагают для переселенцев многочисленные возможности: участие в конкурсах на получение денежных грантов, бесплатное обучение, бесплатное получение медицинской помощи и медицинских препаратов, летнее оздоровление детей и т.д. Как правило, для получения какой-либо помощи от указанных организаций необходимо иметь официальный статус внутренне перемещенного лица и предъявить справку.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, справка, ВПЛ
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