На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа

07.01.2018 12:58

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), на неподконтрольной правительству части Донбасса зафиксированы очередные нарушения отвода вооружения.



Так, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольном правительству районе члены патруля СММ видели 5 танков (неустановленного типа) к юго-востоку от с. Терновое (57 км к востоку от Донецка), которые, по оценке, были задействованы в проведении учений. На месте также было отмечено нахождение 7 боевых машин пехоты (БМП-2).



Кроме того, в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 1 неподвижную бронированную машину военного типа возле с. Сарабаш (быв. Коммунаровка, 26 к югу от Донецка).