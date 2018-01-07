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Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины
07.01.2018 13:16
Представители Нацгвардии Украины подарили Донецкому академическому областному драматическому театру (расположен в Мариуполе) государственный флаг для размещения на крыше.
Как передаёт MRPL.CITY, сообщение об этом сегодня утром появилось на странице мариупольского театра в "Фейсбук".
"Накануне Рождества здание театра украсил флаг Украины. Теперь он приобрел там постоянную прописку. Спасибо Национальной гвардии за подарок", - говорится в сообщении представителей театра.
Теги: Донбасс, Мариуполь, театр, флаг
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