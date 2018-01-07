Новолуганское после обстрела: во дворе дома была словно картина из фильма про апокалипсис

07.01.2018 08:28

Руководитель Гуманитарной миссия "Пролиска" Евгений Каплин рассказал о страшных последствий обстрела прифронтового Новолуганского, что в Бахмутском районе Донецкой области.



"Большинство жителей прифронтовых населенных пунктов, имеют свое натуральное хозяйство, благодаря которому им удается четвертый год выживать в условиях ежедневных боевых действий, отсутствия работы и перебоев с продовольствием, - пишет Евгений на своей странице в Фейсбуке. - Ряд семей высаживают овощные культуры не только на своих земельных участках, но и используют пустующие огороды соседей, которые уехали из зоны конфликта. Куры, утки, свиньи, коровы, кролики и другая живность помогает людям экономить на покупке яиц, молока и свежего мяса. Нередко в прифронтовых поселках люди говорили мне, что уход за птицей и животными также помогает им снять стресс, переживаемый во время обстрелов. Иногда люди настолько привыкают к своим питомцам, что потом не могут убить их".



С парой пожилых людей из Новолуганского руководитель ГМ "Пролиска" познакомился во время гуманитарной миссии 19 декабря, утром после ракетного удара по поселку.



"Одна из "ГРАДин", которая прилетела накануне в сарай пожилых людей, уничтожила всё хозяйство этой семьи и корма для животных, - отмечает Каплин. - Во дворе дома была словно картина из фильма про апокалипсис: сено из сарая разбросано в радиусе двухсот метров, мертвая птица во дворе, на крыше, на проводах вокруг... Всё это - последствия разрыва только одной ракеты, которых в тот день прилетело в поселок около 40 (боекомплект)".



С момента ракетного удара по поселку, представители ГМ "Пролиска" приняли более 800 обращений с информацией о разрушениях жилых объектов и объектов инфраструктуры. На сегодняшний день известно о, как минимум, 415 жилищах, которые пострадали в результате ракетного удара по поселку Новолуганское 18 декабря. Данная цифра постоянно увеличивается в связи с проверкой фактов разрушения жилищ сотрудниками ГМ, ГСЧС и местными властями.