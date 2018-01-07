Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают

07.01.2018 11:00

В районе поселка Красный Партизан (после декоммунизации – Бетманово), что в Ясиноватском районе (неподконтрольная часть Донетчины) оккупанты активно оборудуют батальонный район обороны.



"Уже создано несколько опорных пунктов (ряд инженерных сооружений находятся прямо на территории данного н.п.), также противник активно минирует нейтральную полосу и подходы к посёлку. Похожие работы происходят и на участке Гольмовское – Доломит, также на этом участке отмечается появление оборудованных позиций для огневых средств типа ПТРК или ЗУ-23-2", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".