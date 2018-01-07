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Архив - Донецкая область

Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества

07.01.2018 12:13
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Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту обстрелов в зоне АТО по состоянию на начало текущих рождественских суток.

Согласно карте, в Сочельник оккупанты Донбасса вели обстрелы в районе Светлодарской дуги, Троицкого и Станицы Луганской.



Ранее пресс-центр АТО сообщил, что за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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