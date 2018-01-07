Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества

07.01.2018 12:13

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту обстрелов в зоне АТО по состоянию на начало текущих рождественских суток.



Согласно карте, в Сочельник оккупанты Донбасса вели обстрелы в районе Светлодарской дуги, Троицкого и Станицы Луганской.





Ранее пресс-центр АТО сообщил, что за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.