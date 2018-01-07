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Архив - Донецкая область

Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой

07.01.2018 13:55
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Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой

Сегодня, 7 января, когда празднуетс Рождество, пограничники обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" иностранца с крупной суммой наличных.

При оформлении гражданина Грузии, следовавшего с неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у него 140 000 гривен и 10 000 долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.

Гражданина и обнаружены деньги передали сотрудникам Национальной полиции, сообщает Госпогранслужба Украины.



Теги: Донбасс, задержание, пункт пропуска, Майорск, КПВВ
 
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