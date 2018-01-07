Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сводка из зоны АТО за 6 января: в результате 3 обстрелов в рядах ВСУ есть раненый

07.01.2018 06:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сводка из зоны АТО за 6 января: в результате 3 обстрелов в рядах ВСУ есть раненый

На Сочельник оккупанты Донбасса продолжали обстреливать позиции сил АТО из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении 6 января противник из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин.

Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганскими в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Всего за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное, жизни раненого ничего не угрожает.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх