Сводка с КПВВ у линии разграничения: сегодня легче всего проехать через "Гнутово"

07.01.2018 08:54

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня, 7 января, рождественским утром, скопилось более 300 авто во все направления.



По данным Госпогранслужбы, в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. На въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 40/50; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 60/40; "Гнутово" - 10/20.



Напомним, что накануне Рождества линию разграничения штурмовали более 24 тысяч человек.