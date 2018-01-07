В "ДНР" обыскали представителей СММ ОБСЕ

07.01.2018 08:05

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), наблюдатели столкнулись с противоправными действиями представителей пророссийской группировки "ДНР".



"Член "ДНР" остановил патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Н-15 к востоку от подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), и разрешил наблюдателям проехать дальше в направлении Донецка только после того, как проверил содержимое прицепа автомобиля Миссии", - отмечается в сообщении.



Представители Миссии также отметили: "Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Мандат СММ предусматривает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Все подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что на подобные нарушения необходимо быстро реагировать. Они также согласились с тем, что СЦКК должен содействовать такому реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ссылаясь на соответствующие приказы, часто отказывают СММ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным правительству участкам границы Украины".



Ранее Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что пророссийские террористические группировки НВФ ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе. Также стало известно, что представители ОРДЛО выдали за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.