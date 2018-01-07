- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
В Донецкой области накануне Рождества произошла огненная трагедия
Во время пожара 6 января в Марьинском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) один человек погиб, двое – пострадали.
6 января в 14:14 в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Речная, д. 1 с. Долиновка, Марьинский район.
По прибытию к месту вызова, в 14:42, было установлено, что происходит горение внутри дома, наблюдается плотное задымление.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили пострадавшую женщину, которая впоследствии скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Двое мужчин, которые находились в доме, обратились за медицинской помощью с диагнозом - ожог головы и степени и легкое отравление угарным газом. От госпитализации они отказались.
Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 15:18, а ликвидирован в 15:47.
Причина и ущерб устанавливаются. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Опасность! Боевики "ДНР" что-то затевают 11:00
- Рождественское задержане: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой13:55
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- Над Донецким академическим областным драмтеатром поднят флаг Украины13:16
- До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства13:06
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа12:58
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
- "Слава Украине!" и аплодисменты: в Одессе отпустили лидера "Уличного фронта"11:57
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"11:40
- СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине11:17
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе